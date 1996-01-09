Сапронова (Воропаева) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1917
Дата смерти09.01.1996
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1917
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сапронов Петр Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сапронов Петр Иванович
Россия, Пензенская обл., село Потьма
Бракосочетание
10.11.1942
Рождение ребёнка
08.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисеенко Иван Андронович
Бракосочетание
21.06.1991
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1996