Сапронова (Воропаева) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапронова (Воропаева) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1917

Дата смерти

09.01.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1917

Отец: Воропаев Павел Матвеевич

Мать: Воропаева Елена Степановна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сапронов Петр Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сапронов Петр Иванович

Россия, Пензенская обл., село Потьма
Бракосочетание
10.11.1942

Муж: Лисеенко Иван Андронович

Рождение ребёнка
08.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисеенко Иван Андронович

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
21.06.1991

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапронов Петр Иванович

Смерть
09.01.1996
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область