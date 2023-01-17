Ширшенков Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшенков Яков Павлович

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Место рождения

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Место жительства
1920
Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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