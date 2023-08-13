Аверин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверин Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Аверина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сунцова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно