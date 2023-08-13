Аверин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Аверина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сунцова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно