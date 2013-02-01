Гомзяков Владимир Борисович
Место рожденияСело Тарука
Дата рождения06.02.1935
Дата смерти01.02.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Тарука
Рождение ребёнка
02.01.1965
Сын: Гомзяков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Гомзякова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гомзякова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Гомзякова Федосья Михайловна
Смерть
01.02.2013