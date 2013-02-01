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Гомзяков Владимир Борисович

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Место рождения

Село Тарука

Дата рождения

06.02.1935

Дата смерти

01.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Тарука
Рождение ребёнка
02.01.1965

Сын: Гомзяков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Гомзякова Федосья Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гомзякова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Гомзякова Федосья Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
01.02.2013
Томск, город Томск, Томская область
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