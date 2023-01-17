Ахутин Михаил Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахутин Михаил Никифорович

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

05.01.1899

Дата смерти

05.03.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1916 по 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932 по 1939
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1945 по 1948
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.03.1948
Москва, город федерального значения Москва
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