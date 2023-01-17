Ахутин Михаил Никифорович
Место рождения
Дата рождения05.01.1899
Дата смерти05.03.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1916 по 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932 по 1939
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1945 по 1948
Смерть
05.03.1948