Кузнецова (Черепанова) Иулиания Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Черепанова) Иулиания Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872 или 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 или 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900 или 1901

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Агафия Федоровна

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1910

Дочь: Афанасия Федоровна

Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Федор Евфимьев

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно