Кузнецова (Черепанова) Иулиания Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872 или 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 или 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900 или 1901
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Агафия Федоровна
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Рождение ребёнка
10.03.1910
Дочь: Афанасия Федоровна
Отец ребёнка: Черепанов Федор Евфимьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно