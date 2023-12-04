Уколкин Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1078
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.2005
Сын: Уколкин Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.11.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.2008
Дочь: Уколкина Валерия Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности