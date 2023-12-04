Уколкин Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколкин Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1078

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1078

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.2005

Сын: Уколкин Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
22.11.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.2008

Дочь: Уколкина Валерия Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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