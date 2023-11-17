Каштанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дойникова Мария Петровна
Рождение ребёнка
02.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дойникова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дойникова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно