Каштанов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дойникова Мария Петровна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
02.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дойникова Мария Петровна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дойникова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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