Бунтовских Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтовских Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бунтовских Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1910

Сын: Бунтовской Алексей Никанорович

Отец ребёнка: Бунтовской Никанор

Красный Чикой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бунтовских Петр

Отец ребёнка: Бунтовской Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бунтовской Никанор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтовской Никанор

Смерть
Неизвестно
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