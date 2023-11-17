Бунтовских Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бунтовских Игнат
Рождение ребёнка
18.10.1910
Сын: Бунтовской Алексей Никанорович
Отец ребёнка: Бунтовской Никанор
Красный Чикой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бунтовских Петр
Отец ребёнка: Бунтовской Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бунтовской Никанор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтовской Никанор
Смерть
Неизвестно