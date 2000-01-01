Митенин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитенин Федор

Митенин Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митенин Сергей

Мать ребёнка: Митенина Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митенин Николай

Мать ребёнка: Митенина Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митенин Алексей

Мать ребёнка: Митенина Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митенин Дмитрий

Мать ребёнка: Митенина Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митенина Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митенин Иосаф Федорович

Мать ребёнка: Митенина Любовь Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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