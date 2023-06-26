Анастасьев Тимофей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасьев Тимофей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анастасьев Игнатий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1904

Сын: Анастасьев Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Хлюпина Анастасия Петровна

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлюпина Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно