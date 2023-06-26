Анастасьев Тимофей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анастасьев Игнатий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1904
Сын: Анастасьев Пётр Тимофеевич
Мать ребёнка: Хлюпина Анастасия Петровна
Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно