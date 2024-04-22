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Истомина Виктория Вячеславовна
Истомина Виктория Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Камышин
, город Камышин, Волгоградская область
Дата рождения
29.12.1990
Пол
Женский
Отец
Истомин Вячеслав Иванович
1971 г.р.
Мать
Истомина (Степанова) Светлана Валерьевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1990
Отец:
Истомин Вячеслав Иванович
Мать:
Истомина Светлана Валерьевна
Камышин
, город Камышин, Волгоградская область
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