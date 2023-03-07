Прилукова Авдотья Панкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилукова Авдотья Панкратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1694 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Трофим Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. что был поч. Анкудина Штина, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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