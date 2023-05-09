Петрова Анна Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1890 ст.
Дочь: Чистякова - Мясникова Елизавета Антоновна
Отец ребёнка: Петров Антон Павлович
Горшково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно