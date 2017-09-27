Керова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1925
Дата смерти27.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1925
Отец: Керов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1947
Сын: Огородник Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Огородник Владимир Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1949
Сын: Огородник Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Огородник Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.2017
г. Черновцы Украина