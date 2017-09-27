Керова Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКерова Татьяна Михайловна

Керова Татьяна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1925

Дата смерти

27.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1925

Отец: Керов Михаил Иванович

Мать: Керова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1947

Сын: Огородник Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Огородник Владимир Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1949

Сын: Огородник Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Огородник Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородник Владимир Иванович

Смерть
27.09.2017
г. Черновцы Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close