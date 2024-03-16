Шевченко Никифор Агеевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шевченко Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Шевченко Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шевченко Иван Никифорович
Мать ребёнка: Шевченко Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.09.1938
Дочь: Косенко Вера Никифоровна
Мать ребёнка: Шевченко Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Николай Никифорович
Мать ребёнка: Шевченко Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пропал без вести в июле 1944 года