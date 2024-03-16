Шевченко Никифор Агеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Никифор Агеевич

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Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шевченко Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Шевченко Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шевченко Иван Никифорович

Мать ребёнка: Шевченко Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
27.09.1938

Дочь: Косенко Вера Никифоровна

Мать ребёнка: Шевченко Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Николай Никифорович

Мать ребёнка: Шевченко Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Анастасия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Пропал без вести в июле 1944 года
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