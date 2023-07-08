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Скобельцин Василий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.02.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скобельцин Кузьма Дмитриевич

Мать: Скобельцина Мавра Максимовна

Бракосочетание
20.10.1828

Жена: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)

Рождение ребёнка
10.07.1831

Сын: Скобельцин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)

Рождение ребёнка
25.06.1833

Дочь: Скобельцина Февронья Васильевна

Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)

Рождение ребёнка
08.08.1839

Дочь: Скобельцина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)

Рождение ребёнка
28.12.1844

Сын: Скобельцин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)

Рождение ребёнка
19.10.1846 ст.

Сын: Скобельцин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)

Рождение ребёнка
10.04.1850 ст.

Дочь: Скобельцина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)

Рождение ребёнка
10.03.1853 ст.

Дочь: Бурцева Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)

Восприемник: ? Петрович Бурцев
Смерть
11.02.1876 ст.