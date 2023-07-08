Скобельцин Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.02.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1828
Рождение ребёнка
10.07.1831
Сын: Скобельцин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)
Рождение ребёнка
25.06.1833
Дочь: Скобельцина Февронья Васильевна
Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)
Рождение ребёнка
08.08.1839
Дочь: Скобельцина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)
Рождение ребёнка
28.12.1844
Сын: Скобельцин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)
Рождение ребёнка
19.10.1846 ст.
Сын: Скобельцин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)
Рождение ребёнка
10.04.1850 ст.
Дочь: Скобельцина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)
Рождение ребёнка
10.03.1853 ст.
Дочь: Бурцева Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Скобельцина Настасия Астафьевна (Евстафьевна)
Восприемник: ? Петрович Бурцев
Смерть
11.02.1876 ст.