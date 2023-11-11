Брызгалов Владимир Галактионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Брызгалов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Авдотья Никанорова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Брызгалов Василий Владимиров
Мать ребёнка: Авдотья Никанорова
Смерть
1917
Богданово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область