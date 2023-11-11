Брызгалов Владимир Галактионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалов Владимир Галактионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Брызгалов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Авдотья Никанорова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Брызгалов Василий Владимиров

Мать ребёнка: Авдотья Никанорова

Смерть
1917
Богданово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

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