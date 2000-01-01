Клюшникова Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшникова Агриппина

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Место рождения

Оренбургская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Клюшников Алексей Петрович

Отец ребёнка: Клюшников Петр Леонтьевич

Оребургская губерния
Смерть
После 1917
Акмолинская обл. Кокчетавский уезд с. Литвиновка
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