Клюшникова Агриппина
Место рожденияОренбургская губерния
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1877
Сын: Клюшников Алексей Петрович
Отец ребёнка: Клюшников Петр Леонтьевич
Оребургская губерния
Смерть
После 1917
Акмолинская обл. Кокчетавский уезд с. Литвиновка