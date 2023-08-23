Козлова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1919
Дочь: Козлова Клавдия Иосифовна
Отец ребёнка: Козлов Иосиф Дмитриевич
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно