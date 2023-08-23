Козлова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1919

Дочь: Козлова Клавдия Иосифовна

Отец ребёнка: Козлов Иосиф Дмитриевич

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иосиф Дмитриевич

Смерть
Неизвестно