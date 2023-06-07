Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий

Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ананьева Нина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Мошков переулок (Запорожский)
Работа или профессия
Неизвестно
Портной, Фабрика Володарского
Смерть
Неизвестно