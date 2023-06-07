Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ананьева Нина Александровна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Мошков переулок (Запорожский)
Работа или профессия
Неизвестно
Портной, Фабрика Володарского
Смерть
Неизвестно