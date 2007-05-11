Сухов Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухов Владимир Федорович

Сухов Владимир Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1946

Дата смерти

11.05.2007

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1946

Отец: Сухов Федор Михалович

Мать: Сухова Глафира Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.05.2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close