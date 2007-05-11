Сухов Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1946
Дата смерти11.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1946
Отец: Сухов Федор Михалович
Мать: Сухова Глафира Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.05.2007