Головин Семен Леонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Анатолий
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головин) Лидия
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Владимир
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария