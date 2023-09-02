Осипов Семен Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Семен Филиппович

Осипов Семен Филиппович

Место рождения

д.Ветхое Село, Оятского района, Ленинградской области

Дата рождения

12.02.1905

Дата смерти

17.10.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ветхое Село, Оятского района, Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.11.1932

Дочь: Пекачева Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Осипова Анна Александровна

д.Ветхое Село, Оятского района, Ленинградской области
Смерть
17.10.1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close