Осипов Семен Филиппович
Место рожденияд.Ветхое Село, Оятского района, Ленинградской области
Дата рождения12.02.1905
Дата смерти17.10.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1905
д.Ветхое Село, Оятского района, Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.11.1932
Дочь: Пекачева Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Осипова Анна Александровна
д.Ветхое Село, Оятского района, Ленинградской области
Смерть
17.10.1964