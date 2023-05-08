Гагарина (Калачева) Дарья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1897
Дочь: Фомина-Грязнова Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Данковский район Рязанской области, Данковского уезда с. Лошаки
Рождение ребёнка
04.11.1897
Дочь: Гагарина Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагарина Арина Никифоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагарина Варвара Никифоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагарина Акулина Никифоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагарин Федор Никифорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно