Гагарина (Калачева) Дарья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Калачева) Дарья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1897

Дочь: Фомина-Грязнова Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Данковский район Рязанской области, Данковского уезда с. Лошаки
Рождение ребёнка
04.11.1897

Дочь: Гагарина Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гагарина Арина Никифоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гагарина Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гагарина Акулина Никифоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагарин Федор Никифорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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