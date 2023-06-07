Евдокия Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Феврония Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Иванов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Кузьма Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Иванов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Иванов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дмитрий Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Иванов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Иванов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Мария Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Иванов
Смерть
Неизвестно