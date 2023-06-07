Евдокия Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Феврония Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Иванов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Кузьма Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Иванов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Иванов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дмитрий Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Иванов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Иванов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Мария Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Иванов

Смерть
Неизвестно