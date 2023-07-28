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Маценко Парасковья Ананьевна

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Место рождения

Львов, Львівська область

Дата рождения

20.09.1920

Дата смерти

23.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1920

Отец: Маценко Ананий Демидович

Мать: Маценко Килина

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
07.03.1946

Сын: Маценко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Маценко Николай

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
16.01.1951

Сын: Шмаков/маценко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шмаков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
22.07.1953

Дочь: Мартынова Алла Ивановна

Отец ребёнка: Шмаков Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маценко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Иван Яковлевич

Смерть
23.09.1984
Крутая Горка, город областного подчинения Омск, Омская область