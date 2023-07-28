Маценко Парасковья Ананьевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1920
Дата смерти23.09.1984
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1920
Отец: Маценко Ананий Демидович
Мать: Маценко Килина
Рождение ребёнка
07.03.1946
Сын: Маценко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Маценко Николай
Рождение ребёнка
16.01.1951
Сын: Шмаков/маценко Виктор Иванович
Отец ребёнка: Шмаков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
22.07.1953
Дочь: Мартынова Алла Ивановна
Отец ребёнка: Шмаков Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маценко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1984
Крутая Горка, город областного подчинения Омск, Омская область