Гусева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Гусев Павел Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходырева _ Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Федор Иванов

Отец ребёнка: Гусев Иван

Смерть
Неизвестно
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