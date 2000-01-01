Гусева Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Сын: Гусев Павел Иванович
Отец ребёнка: Гусев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходырева _ Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Федор Иванов
Отец ребёнка: Гусев Иван
Смерть
Неизвестно