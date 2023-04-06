Шумилова (Завражных) Варвара Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Завражных) Варвара Иванова

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Место рождения

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Завражных Иван (ст) Семенов

Мать: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Гороховской, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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