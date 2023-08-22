Поляков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1922

Дата смерти

10.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1922

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
07.07.1947

Сын: Поляков Анатолий

Мать ребёнка: Полякова Вера

Рождение ребёнка
29.08.1949

Дочь: Хазиева Надежда

Мать ребёнка: Полякова Вера

Рождение ребёнка
04.11.1955

Сын: Поляков Дмитрий

Мать ребёнка: Полякова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Вера

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник. Столяр
Смерть
10.03.1978