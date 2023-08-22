Поляков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1922
Дата смерти10.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1922
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
07.07.1947
Сын: Поляков Анатолий
Мать ребёнка: Полякова Вера
Рождение ребёнка
29.08.1949
Дочь: Хазиева Надежда
Мать ребёнка: Полякова Вера
Рождение ребёнка
04.11.1955
Сын: Поляков Дмитрий
Мать ребёнка: Полякова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Вера
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник. Столяр
Смерть
10.03.1978