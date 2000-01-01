Курочкин Михаил Диомидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Бракосочетание
23.07.1816
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Курочкина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Курочкина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Курочкина Ирина Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
указный пономарь с. Архангельское Нолинской округи (1816 г.), дьякон