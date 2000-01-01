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Курочкин Михаил Диомидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Курочкин Диомид Яковлевич

Мать: Курочкина Пелагея Мироновна

Бракосочетание
23.07.1816

Жена: Курочкина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Курочкина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Курочкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Курочкина Ирина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
указный пономарь с. Архангельское Нолинской округи (1816 г.), дьякон
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