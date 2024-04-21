Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кивилев Иоанн Косминович

Отец ребёнка: Кивилев Косма Федорович

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кивилев Косма Федорович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кивилев Афанасий Косминович

Отец ребёнка: Кивилев Косма Федорович

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кивилев Василий Косминович

Отец ребёнка: Кивилев Косма Федорович

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.05.1887

Дочь: Кивилева Гликерия Косьмина

Отец ребёнка: Кивилев Косма Федорович

Рождение ребёнка
29.07.1890

Сын: Кивилев Стефан Козьминович

Отец ребёнка: Кивилев Косма Федорович

Слудка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Родной ст.брат Афанасий.
Смерть
Неизвестно

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