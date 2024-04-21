Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кивилев Косма Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кивилев Афанасий Косминович
Отец ребёнка: Кивилев Косма Федорович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кивилев Василий Косминович
Отец ребёнка: Кивилев Косма Федорович
Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.05.1887
Дочь: Кивилева Гликерия Косьмина
Отец ребёнка: Кивилев Косма Федорович
Рождение ребёнка
29.07.1890
Сын: Кивилев Стефан Козьминович
Отец ребёнка: Кивилев Косма Федорович
Родной ст.брат Афанасий.
Смерть
Неизвестно