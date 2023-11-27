Герасимов (Михайлова) Наталия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов (Михайлова) Наталия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Около 1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1908

Сын: Герасимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Герасимович

Клопцы, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1948
Похороны
Неизвестно
Верёхново, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
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