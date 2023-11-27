Герасимов (Михайлова) Наталия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиОколо 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1908
Сын: Герасимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Герасимович
Клопцы, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1948
Похороны
Неизвестно
Верёхново, Волотовский муниципальный район, Новгородская область