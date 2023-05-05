Матвеев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1940
Отец: Матвеев Иван
Мать: Матвеева Анна Семёновна
Рождение ребёнка
02.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Сергей Влидимирович
Мать ребёнка: Матвеева Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно