Матвеев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1940

Отец: Матвеев Иван

Мать: Матвеева Анна Семёновна

Рождение ребёнка
02.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Сергей Влидимирович

Мать ребёнка: Матвеева Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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