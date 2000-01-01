Баранов Сергей Валерьевич
Место рожденияТаш обл УзССР
Дата рождения14.09.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Таш обл УзССР
Образование
С 1974 по 1982
Школа 3 Ташкент
среднее
Военная служба
С 1985 по 1987
Афганистан
51931 101 ИСР
Рождение ребёнка
25.03.1992
Сын: Баранов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Баранова Елена Владимировна
Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
19.10.1994
Дочь: Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Баранова Елена Владимировна
с Умет Волгогр обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно