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Баранов Сергей Валерьевич

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Место рождения

Таш обл УзССР

Дата рождения

14.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Таш обл УзССР
Образование
С 1974 по 1982
Школа 3 Ташкент
среднее
Военная служба
С 1985 по 1987
Афганистан
51931 101 ИСР
Рождение ребёнка
25.03.1992

Сын: Баранов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Баранова Елена Владимировна

Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
19.10.1994

Дочь: Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Баранова Елена Владимировна

с Умет Волгогр обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Елена Владимировна

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