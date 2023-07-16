Солдатенко (Строгонова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатенко Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенко Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенко Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно