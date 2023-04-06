Яценко Яков Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1871
Дата смерти21.02.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1871
Отец: Яценко Дмитрий Степанович
Мать: Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
13.09.1892
Дочь: Вечёрко Евфимия (Хима) Яковлевна
Мать ребёнка: Яценко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
15.03.1899
Мать ребёнка: Яценко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
28.08.1902
Дочь: Федоренко Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Яценко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1909
Мать ребёнка: Яценко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1915
Мать ребёнка: Яценко Анна Ивановна
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яценко Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яценко Анна Ивановна
Смерть
21.02.1948
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край