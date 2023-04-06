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Яценко Яков Дмитриевич

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Место рождения

Полковая Никитовка, Харківська область

Дата рождения

29.04.1871

Дата смерти

21.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1871

Отец: Яценко Дмитрий Степанович

Мать: Дарья Емельянова

Полковая Никитовка, Харківська область
Рождение ребёнка
13.09.1892

Дочь: Вечёрко Евфимия (Хима) Яковлевна

Мать ребёнка: Яценко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
15.03.1899

Сын: Яценко Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Яценко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
28.08.1902

Дочь: Федоренко Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Яценко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1909

Сын: Яценко Кондрат Яковлевич

Мать ребёнка: Яценко Анна Ивановна

Полковая Никитовка, Харківська область
Рождение ребёнка
08.07.1915

Сын: Яценко Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Яценко Анна Ивановна

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яценко Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яценко Анна Ивановна

Смерть
21.02.1948
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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