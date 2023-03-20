Щербакова Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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