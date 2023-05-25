Кананин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кананин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кананин Андрей Максимович

Мать ребёнка: Кананина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кананин Константин Максимович

Мать ребёнка: Кананина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кананин Амплей

Мать ребёнка: Кананина Ольга Ивановна

д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Смерть
Неизвестно