Кананин Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кананин Андрей Максимович
Мать ребёнка: Кананина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кананин Константин Максимович
Мать ребёнка: Кананина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кананин Амплей
Мать ребёнка: Кананина Ольга Ивановна
д. Малое Ивакино Макарьевского района Костромской области
Смерть
Неизвестно