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Григорий Федорович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

Между 1741 и 1746

Пол

Мужской

Отец

До 1685 г.р.

Мать

До 1685 г.р.

Жена

До 1706 г.р.
Около 1712 г.р.

Дети

Около 1735 г.р.
Между 1741 и 1747 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Федор Иванович

Мать: Прасковья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1717 и 1722

Жена: Марфа Михайловна

Бракосочетание
Между 1730 и 1741

Жена: Татьяна Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1747

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1741 и 1746
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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