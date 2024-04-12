Григорий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиМежду 1741 и 1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Федор Иванович
Мать: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Между 1717 и 1722
Жена: Марфа Михайловна
Бракосочетание
Между 1730 и 1741
Жена: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1747
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Смерть
Между 1741 и 1746