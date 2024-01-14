Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиДо 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Хрисанф (Кирсан)
Мать: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ежова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Ежов Степан
Мать ребёнка: Ежова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Ежова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Арсений
Мать ребёнка: Ежова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ежова Федосья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежова Федосья Михайловна
Смерть
До 1875