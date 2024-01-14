Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

До 1875

Пол

Мужской

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Около 1858 г.р.
Около 1863 г.р.
Около 1867 г.р.
1868 г.р.
Около 1870 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Хрисанф (Кирсан)

Мать: Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ежова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Ежов Степан

Мать ребёнка: Ежова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Ежова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Арсений

Мать ребёнка: Ежова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ежова Федосья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Федосья Михайловна

Смерть
До 1875
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