Зорин Юрий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения29.05.1937
Дата смерти18.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1937
В свидетельстве о рождении у Юрия отчество Гавриилович, а в паспорте - Гаврилович. Борьба с религией? Кстати всю жизнь был активным атеистом.
Бракосочетание
30.01.1959
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зорина Валентина Афанасьевна
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
18.07.2021
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
3-й инсульт