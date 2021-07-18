Зорин Юрий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорин Юрий Гаврилович

Зорин Юрий Гаврилович

avatar

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

29.05.1937

Дата смерти

18.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1937

Отец: Зорин Гавриил Сергеевич

Мать: Зорина Валентина Кондратьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
В свидетельстве о рождении у Юрия отчество Гавриилович, а в паспорте - Гаврилович. Борьба с религией? Кстати всю жизнь был активным атеистом.
Бракосочетание
30.01.1959

Жена: Зорина Валентина Афанасьевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зорина Валентина Афанасьевна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
18.07.2021
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
3-й инсульт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close