Логинов Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1976
Дата смерти26.04.2021
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1976
Отец: Логинов Юрий
Мать: Логинова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
13.01.1997
Дочь: Логинова Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: Логинова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
08.07.2001
Сын: Логинов Ярослав Сергеевич
Мать ребёнка: Логинова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
15.09.2005
Сын: Логинов Всеволод Сергеевич
Мать ребёнка: Логинова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
10.07.2009
Мать ребёнка: Логинова Людмила Васильевна
Смерть
26.04.2021