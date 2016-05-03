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Южиков Максим Александрович
Южиков Максим Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.05.2016
Пол
Мужской
Отец
Южиков Александр Юрьевич
1990 г.р.
Мать
Мастеренко Анастасия Константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.2016
Отец:
Южиков Александр Юрьевич
Мать:
Мастеренко Анастасия Константиновна
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