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Богаткин Александр Васильевич

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Место рождения

Томская губерния, Кузнецкий уезд, Бачатская волость, село Шестаки.

Дата рождения

07.05.1909

Дата смерти

09.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1909

Отец: Богаткин Василий Григорьевич

Мать: Богаткина Варвара Ивановна

Томская губерния, Кузнецкий уезд, Бачатская волость, село Шестаки.
Бракосочетание
23.01.1929

Жена: Богаткина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1935

Дочь: Ткаченко Богаткина Галина Александровна

Мать ребёнка: Богаткина Александра Ивановна

Россия, Кемеровская область, г. Сталинск (Новокузнецк)
Развод
15.03.1947

Жена: Богаткина Александра Ивановна

Россия. г. Кемерово
Смерть
09.10.1963
Россия, Кемеровская область, г. Кемерово
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