Богаткин Александр Васильевич
Место рожденияТомская губерния, Кузнецкий уезд, Бачатская волость, село Шестаки.
Дата рождения07.05.1909
Дата смерти09.10.1963
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1909
Томская губерния, Кузнецкий уезд, Бачатская волость, село Шестаки.
Бракосочетание
23.01.1929
Рождение ребёнка
15.03.1935
Дочь: Ткаченко Богаткина Галина Александровна
Мать ребёнка: Богаткина Александра Ивановна
Россия, Кемеровская область, г. Сталинск (Новокузнецк)
Развод
15.03.1947
Россия. г. Кемерово
Смерть
09.10.1963
Россия, Кемеровская область, г. Кемерово