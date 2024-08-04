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Сенцов Ларион Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1741 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1737 г.р.

Дети

Вычислено 1771 г.р.

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №19, стр. 183 (рассчитано) - яндекс
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенцова Мария Родионова

Рождение ребёнка
Вычислено 1771 ст.

Сын: Сенцов Антон Ларионов

Мать ребёнка: Сенцова Мария Родионова

Копьево
перепись 1812 г. (рассчитано)
Смерть
Неизвестно

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