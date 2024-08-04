Сенцов Ларион Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1741 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №19, стр. 183 (рассчитано) - яндекс
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сенцова Мария Родионова
Рождение ребёнка
Вычислено 1771 ст.
Мать ребёнка: Сенцова Мария Родионова
Копьево
перепись 1812 г. (рассчитано)
Смерть
Неизвестно