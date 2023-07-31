Кортиков Максим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кортиков Максим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1982

Отец: Кортиков Владимир

Мать: Марина