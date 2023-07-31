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Кортиков Максим Владимирович
Кортиков Максим Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.1982
Пол
Мужской
Отец
Кортиков Владимир
Мать
Марина
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1982
Отец:
Кортиков Владимир
Мать:
Марина
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