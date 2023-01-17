Штанева Евфросинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штанева Евфросинья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 03.11.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1877

Дочь: Штанева Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Штанев Федор Адрианович

Штановка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Штановка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штанев Федор Адрианович

Смерть
После 03.11.1907
Штановка, Сумська область
Причина смерти: от старости
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