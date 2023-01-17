Штанева Евфросинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 03.11.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1877
Дочь: Штанева Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Штанев Федор Адрианович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 03.11.1907
Причина смерти: от старости