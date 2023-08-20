(Тихонова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тихонова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1844

Отец: Филипов Тихон

Мать: Иванова Матрена

Смерть
Неизвестно