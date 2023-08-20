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(Тихонова) Дарья
(Тихонова) Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Филипов Тихон
1819 г.р.
Мать
Иванова Матрена
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Филипов Тихон
Мать:
Иванова Матрена
Смерть
Неизвестно
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