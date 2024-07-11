Кузма Михайлов 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузма Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

07.05.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Михайло Александров

Мать: Евдокия Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819

Сын: Спиридон Кузмин

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823

Сын: Стрельцов Дмитрий Козмин

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья Старшая Козмина

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Авдотья Меньшая Козмина

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ксения Козмина

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Стрельцова) Дарья Козмина

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Смерть
07.05.1878
Похороны
10.05.1878

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