Кузма Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти07.05.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Михайло Александров
Мать: Евдокия Герасимова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Спиридон Кузмин
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
Между 1822 и 1823
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья Старшая Козмина
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья Меньшая Козмина
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ксения Козмина
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Стрельцова) Дарья Козмина
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Смерть
07.05.1878
Похороны
10.05.1878